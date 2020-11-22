Жириновский — о поражении от Сербии: команда мстила тренеру, он незаслуженно убрал Дзюбу

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал крупное поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Сербии (0:5).

«Во-первых, Дзюбу убрали. В какой-то степени команда мстила тренеру, что он незаслуженно убрал капитана команды. Второе — состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся. Никто не поставил задачу — обыграть сербов и войти в Лигу. Футболисты уже насытились деньгами, не хватает мотивации», — сказал Жириновский в эфире программы «Соловьев Livе» в YouTube.

На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич. На 25-й минуте нападающий Лука Йович упрочил преимущество хозяев. На 40-й минуте до разгромного счёт довёл форвард Душан Влахович. В компенсированное время первого тайма нападающий сборной Сербии Йович оформил дубль. Пятый гол на 64-й минуте забил сербский защитник Филип Младенович.



Сборная России по итогам турнира набрала 8 очков и заняла 2-е место в таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.