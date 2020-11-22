Жириновский — о поражении от Сербии: команда мстила тренеру, он незаслуженно убрал Дзюбу

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал крупное поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Сербии (0:5).
«Во-первых, Дзюбу убрали. В какой-то степени команда мстила тренеру, что он незаслуженно убрал капитана команды. Второе — состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся. Никто не поставил задачу — обыграть сербов и войти в Лигу. Футболисты уже насытились деньгами, не хватает мотивации», — сказал Жириновский в эфире программы «Соловьев Livе» в YouTube.
На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич. На 25-й минуте нападающий Лука Йович упрочил преимущество хозяев. На 40-й минуте до разгромного счёт довёл форвард Душан Влахович. В компенсированное время первого тайма нападающий сборной Сербии Йович оформил дубль. Пятый гол на 64-й минуте забил сербский защитник Филип Младенович.
Сборная России по итогам турнира набрала 8 очков и заняла 2-е место в таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.
- 22 ноября 2020
-
11:26
-
11:22
-
11:02
-
11:00
-
10:43
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:14
-
10:02
-
09:59
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:15
-
08:14
-
07:35
-
06:55
-
06:35
-
06:18
-
06:03
-
05:55
-
04:42
-
04:03
-
01:49
-
01:30
-
00:56
-
00:53
-
00:40
-
00:34
-
00:27
-
00:15
-
00:06
-
00:01