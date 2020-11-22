Юрген Клопп не заинтересован в работе в сборной Германии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что в данный момент не заинтересован в работе в сборной Германии.
«Может быть, в будущем. Сейчас же — нет. У меня нет времени и есть работа — кстати, довольно напряжённая. Я отвечаю за многие вещи здесь, поэтому не пойду искать другой вызов. У меня достаточно проблем после утреннего пробуждения», — приводит слова Клоппа Goal.com.
Напомним, пост главного тренера сборной Германии занимает Йоахим Лёв, который возглавляет команду в течение 14 лет. Недавно немецкая национальная команда потерпела крупнейшее поражение с 1931 года, проиграв сборной Испании (0:6) в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Это поражение не позволило немцам выйти в финальную стадию турнира.
Сборная Германии потерпела самое крупное поражение с 1931 года
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