ЦСКА — «Сочи»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 22 ноября, состоится матч ЦСКА — «Сочи». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. В бригаду войдут ассистенты Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
Московский ЦСКА набрал в 14 матчах 31 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (23) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», также набравший 31 очко, но в 15 встречах. В тройку лидеров входит «Спартак» (29).
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