Даниил Фомин: чуть-чуть обидно за концовку матча со «Спартаком»
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).
«Тяжёлый матч. Выложись все, хотелось победить. Обидно чуть-чуть за концовку, потому что не дотерпели. Что касается усталости после вызова в сборную, то сейчас все играют матчи через два дня на третий, поэтому нормально готовимся, всё в обычном режиме. Силы были, надо было выигрывать.
Первый тайм за нами остался. Во второй половине не доработали в одном моменте и пропустили. Наверное, в итоге закономерный счёт. Болельщиков слышал ещё на разминке. Им большое спасибо за поддержку, мы будем стараться оправдывать их ожидания», — сказал Фомин в интервью клубной пресс-службе.
Тедеско: по тому, как развивался матч с «Динамо», «Спартак» доволен ничьей
Рекомендуем вам
- 22 ноября 2020
-
12:46
-
12:36
-
12:32
-
12:24
-
12:07
-
11:59
-
11:26
-
11:22
-
11:02
-
11:00
-
10:43
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:14
-
10:02
-
09:59
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:15
-
08:14
-
07:35
-
06:55
-
06:35
-
06:18
-
06:03
-
05:55
-
04:42
-
04:03
-
01:49
-
01:30
-
00:56
-
00:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам