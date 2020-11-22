Даниил Фомин: чуть-чуть обидно за концовку матча со «Спартаком»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).



«Тяжёлый матч. Выложись все, хотелось победить. Обидно чуть-чуть за концовку, потому что не дотерпели. Что касается усталости после вызова в сборную, то сейчас все играют матчи через два дня на третий, поэтому нормально готовимся, всё в обычном режиме. Силы были, надо было выигрывать.



Первый тайм за нами остался. Во второй половине не доработали в одном моменте и пропустили. Наверное, в итоге закономерный счёт. Болельщиков слышал ещё на разминке. Им большое спасибо за поддержку, мы будем стараться оправдывать их ожидания», — сказал Фомин в интервью клубной пресс-службе.

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