Форвард «Динамо» Тюкавин: особых чувств в дерби со «Спартаком» не испытал

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«С какими чувствами выходил на своё первое дерби со «Спартаком»? Особых чувств не испытывал. Тренеры сказали добавить в движении, больше обострять, вбегать между линиями. Надеюсь, получилось. Забили гол. В концовке упустили победу. Но счёт закономерный. По игре обе команды наиграли на ничью.
В чём разница игры за основу и за дубль? Разница, конечно, большая. Всё-таки в Премьер-Лиге ты выходишь играть на больших стадионах. Это мечта с детства. То, ради чего я работал в академии и вообще пришёл в футбол.
Специалисты отмечают мою зрелую игру? Прислушиваюсь, работаю дальше. Главное, не останавливаться. Пока провёл всего три игры, ещё в одной был в заявке. Ничего такого, важно забивать. Надеюсь, скоро придут голы», — цитирует Тюкавина пресс-служба клуба.
- 22 ноября 2020
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