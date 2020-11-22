«Фулхэм» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Сегодня, 22 ноября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Фулхэм» — «Эвертон».
Главным арбитром матча назначен Эндрю Мэдли. Ассистенты — Эдвард Смарт и Дерек Итон. Резервный рефери — Грэм Скотт.
«Фулхэм» набрал четыре очка в восьми турах английской Премьер-лиги и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Эвертон» (13) — на седьмом месте. Лидером розыгрыша является «Тоттенхэм Хотспур» (20). В тройку лидеров входят «Челси» (18) и «Лестер Сити» (18). Действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль», который сейчас находится на 4-м месте.
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