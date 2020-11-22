ЦСКА — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Сегодня, 22 ноября, состоится матч ЦСКА — «Сочи». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи». Опубликованы стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Зайнутдинов, Чалов.

Запасные: Тороп, Котин, Ахметов, Бистрович, Шкурин, Гайч, Эджуке.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Заболотный, Калугин, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, Нобоа, Руденко, Варданян, Дуганджич.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. В бригаду войдут ассистенты Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).