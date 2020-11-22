Матч «Лацио» — «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит Майкл Оливер

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» и «Лацио» — «Зенит», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встречу «быков» с испанской командой обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Марко Гуидой. В бригаду войдут ассистенты Чиро Карбоне и Джорджио Перетти. За VAR будет отвечать Марко Ди Белло. Резервный рефери — Фабио Мареска.
Матч «Лацио» — «Зенит» обслужит английская бригада судей во главе с Майклом Оливером. Ассистенты арбитра — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. За VAR будет отвечать Крис Кавана. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
Матч «Краснодар» — «Севилья» состоится 24 ноября в Краснодаре. Начало встречи — в 20:55 мск. Встреча «Лацио» с «Зенитом» пройдёт в тот же день в Риме (Италия). Начало — в 23:00 мск.
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