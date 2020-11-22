Холанд — о 16-летнем Мукоко: самый талантливый игрок в мире. Мне уже 20 лет, я старею

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд после матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (5:2) поделился мнением о форварде Юссуфе Мукоко.



«Думаю, сейчас он самый талантливый игрок в мире. Дебют в Будеслиге в 16 лет и один день — это просто потрясающе. Его ждёт большая карьера. Мне уже 20 лет, я старею. Говорю как есть», — приводит слова Холанда ESPN.

В августе Мукоко приступил к тренировкам с основной командой дортмундской «Боруссии». Камерунский форвард забил 128 мячей в 86 матчах за команды дортмундской «Боруссии» U17 и U19.

Дортмундская «Боруссия» набрала 18 очков в 8 матчах и занимает 2-второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Берлинская «Герта» (7) — на 13-м месте.