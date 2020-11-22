Холанд — о 16-летнем Мукоко: самый талантливый игрок в мире. Мне уже 20 лет, я старею
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд после матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (5:2) поделился мнением о форварде Юссуфе Мукоко.
«Думаю, сейчас он самый талантливый игрок в мире. Дебют в Будеслиге в 16 лет и один день — это просто потрясающе. Его ждёт большая карьера. Мне уже 20 лет, я старею. Говорю как есть», — приводит слова Холанда ESPN.
В августе Мукоко приступил к тренировкам с основной командой дортмундской «Боруссии». Камерунский форвард забил 128 мячей в 86 матчах за команды дортмундской «Боруссии» U17 и U19.
Дортмундская «Боруссия» набрала 18 очков в 8 матчах и занимает 2-второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Берлинская «Герта» (7) — на 13-м месте.
Холанд — Фавру: я забил всего четыре, потому что вы меня заменили
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