Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Холанд — о 16-летнем Мукоко: самый талантливый игрок в мире. Мне уже 20 лет, я старею

Холанд — о 16-летнем Мукоко: самый талантливый игрок в мире. Мне уже 20 лет, я старею
Футбол / Германия 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд после матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (5:2) поделился мнением о форварде Юссуфе Мукоко.

«Думаю, сейчас он самый талантливый игрок в мире. Дебют в Будеслиге в 16 лет и один день — это просто потрясающе. Его ждёт большая карьера. Мне уже 20 лет, я старею. Говорю как есть», — приводит слова Холанда ESPN.

В августе Мукоко приступил к тренировкам с основной командой дортмундской «Боруссии». Камерунский форвард забил 128 мячей в 86 матчах за команды дортмундской «Боруссии» U17 и U19.

Дортмундская «Боруссия» набрала 18 очков в 8 матчах и занимает 2-второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Берлинская «Герта» (7) — на 13-м месте.

Холанд — Фавру: я забил всего четыре, потому что вы меня заменили
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020