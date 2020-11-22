Д. Уткин: в еврокубках арбитр промолчит там, где российский судья обычно остановит игру

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин поделился воспоминаниями о матчах Лиги чемпионов с «Челси» (0:4) и «Севильей» (2:3), а также высказался на тему судейского стиля в еврокубках.
«Проигрыш в матче с „Севильей“? Большая загадка. Играя в большинстве, нужно было брать инициативу в свои руки, а мы её почему-то отдали. За то и поплатились. С победителем Лиги Европы реально побороться. В отдельном матче мы можем обыграть очень многих. На длинной дистанции сложно удержаться в темпе топ-команд, а вот в одном матче может произойти всякое.
Матч с «Челси»? Я заменился примерно на 75-й минуте при счёте 0:1, и на тот момент жёсткого давления со стороны «Челси» не ощущал. Не было чувства, что нам вот-вот забьют и всё закончится. Наоборот, казалось, можем сравнять и переломить ход матча. Но получилось что получилось.
Привык ли к стилю европейского судейства? Сначала было непривычно — в еврокубках арбитр промолчит там, где российский судья обычно остановит игру. Но я только за такую борьбу, если всё честно и ситуации одинаково трактуются в обе стороны. Хотя не могу сказать, что стопроцентно привык к такому стилю. Постепенно привыкаю", — цитирует Уткина пресс-служба клуба.
- 22 ноября 2020
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