Даниил Уткин рассказал, на что способна молодёжная сборная России на Евро-2021

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин поделился эмоциями от выхода молодёжной сборной России на Евро-2021.

«В ноябре не поехал на товарищеские матчи молодёжной сборной России? Небольшие проблемы со здоровьем. Были некоторые повреждения, которые нужно залечить. Но это не слишком серьёзная проблема, всё уже почти позади.

Вышли на чемпионат Европы? Сразу, как только собрались, бросилось в глаза, какая сплочённая у нас команда. Ощущался командный дух. Перед нами стояла задача – выйти на Евро, и мы её выполнили. Все рады. На что способна эта сборная на Евро-2021? В плей-офф мы выходить должны, ну а там посмотрим. Потенциал у команды есть, постараемся его реализовать", — цитирует Уткина пресс-служба «Краснодара».