Ибрагимович: ради Михайловича был готов играть за «Болонью» бесплатно

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о главном тренере «Болоньи» Синише Михайловиче.



«Синиша — великий человек. Рад, что мне посчастливилось узнать его. Это не была любовь с первого взгляда, но, когда узнал его получше в „Интере“, действительно полюбил его. Всегда говорил: если начнётся война, Синиша пойдёт воевать в первом ряду, а я — во втором.



Когда узнал о его болезни, внутри кипели эмоции и было непросто говорить. Синиша был сильнее меня, и он передал мне силу. Я сказал ему: „Просто скажи, что тебе нужно, я всё сделаю. Только скажи, и я приду“. Он сделал всё, чтобы я перешёл в „Болонью“, но я был откровенен и сказал, что не могу бегать как раньше. Синиша сказал, что я просто должен оставаться впереди и ждать момента. Он использовал подходящие слова. И я сказал ему, что готов ради него играть за „Болонью“ бесплатно. А потом появился „Милан“. Выбор стоял не между «Болоньей» и «Миланом», а между продолжением и завершением карьеры», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Михайлович: у «Милана» есть Ибрагимович, а у «Болоньи» нет