Шунин — о пропущенном голе: Зобнину повезло, что мяч снова оказался у него

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мыслями о пропущенном голе в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1), а также прокомментировал слова хоккеиста Александра Овечкина, что бело-голубые могут стать чемпионами.

«Сейв после удара Зобнина в первом тайме, когда я перевёл мяч в штангу, придал сил. Чувствуешь себя в игре после трёх недель перерыва, а команда заряжается уверенностью. Хорошо, что моменты возникают и удаётся выручать — без этого было бы неинтересно.



Пропущенный гол? Зобнин обвёл нескольких наших игроков, вывалился в штрафную на убойную позицию, но после первого удара я успел сложиться. Непростой момент для вратаря — в такой ситуации не думаешь, куда именно будет отскок, задача была просто отбить удар. Зобнину повезло, что мяч снова оказался у него и он смог сравнять счёт.



Видел слова Овечкина, что «Динамо» поборется за чемпионство. Такой настрой и должен быть — всегда нужно ставить максимальные цели, для этого мы и играем. А там посмотрим», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.