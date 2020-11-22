Мюллер: ни я, ни Боатенг, ни Хуммельс не объявляли об уходе из сборной Германии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал проигрыш сборной Германии в матче Лиги наций УЕФА с Испанией (0:6), а также отметил, что готов вернуться в команду.



«Видеть разгром сборной Германии больно. Конечно, обидно за товарищей по клубу и за игроков, которых знаешь, а также за болельщиков. Как уже сказал, ни я, ни Боатенг, ни Хуммельс не объявляли об уходе из сборной», — приводит слова Мюллера Sky Germany.

Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв заявил, что решил больше не вызывать Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.