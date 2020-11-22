Мюллер: ни я, ни Боатенг, ни Хуммельс не объявляли об уходе из сборной Германии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал проигрыш сборной Германии в матче Лиги наций УЕФА с Испанией (0:6), а также отметил, что готов вернуться в команду.
«Видеть разгром сборной Германии больно. Конечно, обидно за товарищей по клубу и за игроков, которых знаешь, а также за болельщиков. Как уже сказал, ни я, ни Боатенг, ни Хуммельс не объявляли об уходе из сборной», — приводит слова Мюллера Sky Germany.
Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв заявил, что решил больше не вызывать Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.
- 22 ноября 2020
-
15:56
-
15:54
-
15:47
-
15:22
-
15:22
-
15:03
-
15:01
-
14:43
-
14:43
-
14:27
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:58
-
13:45
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:19
-
12:59
-
12:46
-
12:36
-
12:32
-
12:24
-
12:07
-
11:59
-
11:26
-
11:22
-
11:02
-
11:00
-
10:43
-
10:30
-
10:22
-
10:20