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«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед».

Главным арбитром матча назначен Мартин Аткинсон. Ассистенты — Константин Хатцидакис и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери — Роберт Джонс.

«Шеффилд» набрал одно очко в восьми турах английской Премьер-лиги и занимает 20-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» (11) — на 13-м месте. Лидером розыгрыша является «Тоттенхэм Хотспур» (20). В тройку лидеров входят «Челси» (18) и «Лестер Сити» (18). Действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль», который сейчас находится на 4-м месте.

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