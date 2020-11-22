Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ротор» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Ахмата» Ненахов: мы играли в атакующий футбол, могли забивать и дожать «Зенит»

Защитник «Ахмата» Ненахов: мы играли в атакующий футбол, могли забивать и дожать «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов подвёл итоги матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2), а также поделился эмоциями от вызова в молодёжную сборную России.

«Нельзя сказать, что мы довольны результатом. Мы играли в атакующий футбол, могли забивать и дожать „Зенит“. Знали, что у них хорошие нападающие, понимали, что можем пропустить. Но мы гнули свою линию и играли в атаку, поэтому такой результат. В этом плане мы молодцы.

Вызов в молодёжную сборную? Физически тяжеловато, там тоже интенсивные тренировки. Сразу бросается в глаза быстрая скорость в сборной, игра в одно касание. Там прибавляешь физически и тактически. Это дало мне толчок, буду развиваться как футболист", — сказал Ненахов в интервью пресс-службе клуба.

Далер Кузяев: удивило решение судьи. Мне кажется, пенальти в матче с «Ахматом» не было
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020