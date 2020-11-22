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Госпитализированный с пневмонией Георгий Ярцев рассказал о самочувствии

Госпитализированный с пневмонией Георгий Ярцев рассказал о самочувствии
Футбол / РПЛ 0

Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев рассказал о самочувствии. Напомним, 72-летний функционер был госпитализирован с пневмонией. Тест Ярцева на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

«В больнице лежу. Здоровья никакого нет. Кашель — каждые пять минут», — приводит слова Ярцева «Рейтинг букмекеров».

Напомним, спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, положительный результат теста он получил после поездки в Москву. Затем главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин был госпитализирован с подозрением на пневмонию, из-за чего не смог руководить командой в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1).

Георгий Ярцев госпитализирован. Предварительный диагноз — пневмония
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