Госпитализированный с пневмонией Георгий Ярцев рассказал о самочувствии
Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев рассказал о самочувствии. Напомним, 72-летний функционер был госпитализирован с пневмонией. Тест Ярцева на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.
«В больнице лежу. Здоровья никакого нет. Кашель — каждые пять минут», — приводит слова Ярцева «Рейтинг букмекеров».
Напомним, спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, положительный результат теста он получил после поездки в Москву. Затем главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин был госпитализирован с подозрением на пневмонию, из-за чего не смог руководить командой в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1).
Георгий Ярцев госпитализирован. Предварительный диагноз — пневмония
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