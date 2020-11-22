ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» и остался единоличным лидером РПЛ

Сегодня, 22 ноября, состоялся матч ЦСКА — «Сочи». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась вничью — 1:1.
Хозяева открыли счёт уже на 5-й минуте встречи. Никола Влашич выскочил на заброс Игоря Дивеева и прострелил на Фёдора Чалова, форварда опередил защитник, но выбил мяч прямо на Арнора Сигурдссона, который легко этим воспользовался, расстреляв Сослана Джанаева из убойной позиции. На 23-й минуте гости сравняли счёт. Оборона ЦСКА провалилась после обычного навеса с фланга, в суматохе мяч достался Никите Бурмистрову, который мощным ударом в девятку наказал «армейцев».
Через пять минут сочинцы снова смогли забить, однако взятие ворот было отменено после помощи VAR. Антон Заболотный забрался в офсайд.
Таким образом, ЦСКА набрал 32 очка и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (24) — на 5-м месте.
- 22 ноября 2020
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