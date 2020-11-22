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ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» и остался единоличным лидером РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» и остался единоличным лидером РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 22 ноября, состоялся матч ЦСКА — «Сочи». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась вничью — 1:1.

Хозяева открыли счёт уже на 5-й минуте встречи. Никола Влашич выскочил на заброс Игоря Дивеева и прострелил на Фёдора Чалова, форварда опередил защитник, но выбил мяч прямо на Арнора Сигурдссона, который легко этим воспользовался, расстреляв Сослана Джанаева из убойной позиции. На 23-й минуте гости сравняли счёт. Оборона ЦСКА провалилась после обычного навеса с фланга, в суматохе мяч достался Никите Бурмистрову, который мощным ударом в девятку наказал «армейцев».

Через пять минут сочинцы снова смогли забить, однако взятие ворот было отменено после помощи VAR. Антон Заболотный забрался в офсайд.

Таким образом, ЦСКА набрал 32 очка и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (24) — на 5-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сигурдссон – 5'   1:1 Бурмистров – 23'
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