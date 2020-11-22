«Я обеспокоен». Жиру высказался о своём положении в «Челси»

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру признался, что обеспокоен своим нынешнем положением в лондонском клубе.



«Я обеспокоен. В начале сезона думал, что всё ещё могу помочь команде, но моё игровое время сильно сократилось. Придётся принять решение в январе. Надеюсь, оно будет верным, как и всегда», — приводит слова L'Equipe со ссылкой на Telefoot.



Ранее появилась информация, что Жиру может покинуть «Челси» из-за нехватки игрового времени в преддверии чемпионата Европы. Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил надежду, что к январю у форварда появится больше игрового времени.



Жиру перешёл в лондонский «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера футболиста составила € 17 млн. Действующее соглашение французского футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2021 года.

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