У Пике повреждена крестообразная связка, Роберто получил разрыв мышцы бедра

«Барселона» опубликовала заявление о состоянии здоровья защитников Жерара Пике и Серхи Роберто, которые получили травмы в матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (0:1). Пике был заменён на 62-й минуте встречи, вместо него вышел Сержиньо Дест. Роберто не смог доиграть матч.

«Тесты, проведённые в это воскресенье у Жерара Пике, показали, что у него растяжение внутренней боковой связки 3-й степени и частичная травма передней крестообразной связки правого колена. Следовательно, он пропустит ближайшие матчи, восстановление будет зависеть от лечения травмы.

Тесты, проведённые в это воскресенье у Серхи Роберто, показали, что у него разрыв прямой мышцы бедра правой ноги. Приблизительный срок восстановления — два месяца", — говорится в сообщении пресс-службы.