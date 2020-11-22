Новосельцев: «Сочи» мог рассчитывать на победу, ЦСКА ничего неожиданного не предложил

Защитник «Сочи» Иван Новосельцев прокомментировал результат встречи 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА в Москве. Матч закончился вничью со счётом 1:1.



«Ничья в Москве с ЦСКА, наверное, неплохой результат. С другой стороны, по тому как складывалась игра, особенно во втором тайме, мы могли рассчитывать и на победу. По моментам соперника мы, считаю, превзошли и могли увезти три очка. В принципе, ничего неожиданного ЦСКА не предложил, хорошо разобрали их игру перед матчем. Сами же выполнили практически всё, о чём договорились. Позитивное впечатление от сегодняшней игры», — сказал Новосельцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Хозяева открыли счёт на 5-й минуте встречи, забил Арнор Сигурдссон. На 23-й минуте гости сравняли счёт, Никита Бурмистров мощным ударом отправил мяч в девятку.