Федотов: «Сочи» спотыкается о маленькие камушки, а не о большие камни

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1) высказался о выступлениях команды в нынешнем розыгрыше турнира.

«Что-то получилось, что-то — нет. Дома потеряли несколько важных очков. Спотыкаемся о маленькие камушки, а не о большие камни. Подводя итоги 15 матчей, всё по делу, наверное. Где-то приобретаешь очки, где-то теряешь», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский ЦСКА набрал 32 очка и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (24) — на 5-м месте. В следующем туре чемпионата России «Сочи» на выезде встретится с «Уралом». Матч состоится 29 ноября в Екатеринбурге.