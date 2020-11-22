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Федотов: «Сочи» спотыкается о маленькие камушки, а не о большие камни

Федотов: «Сочи» спотыкается о маленькие камушки, а не о большие камни
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1) высказался о выступлениях команды в нынешнем розыгрыше турнира.

«Что-то получилось, что-то — нет. Дома потеряли несколько важных очков. Спотыкаемся о маленькие камушки, а не о большие камни. Подводя итоги 15 матчей, всё по делу, наверное. Где-то приобретаешь очки, где-то теряешь», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский ЦСКА набрал 32 очка и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (24) — на 5-м месте. В следующем туре чемпионата России «Сочи» на выезде встретится с «Уралом». Матч состоится 29 ноября в Екатеринбурге.

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