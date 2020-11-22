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«Мне нравится смотреть любые матчи вживую». Теннисист Рублёв посетил встречу ЦСКА — «Сочи»

«Мне нравится смотреть любые матчи вживую». Теннисист Рублёв посетил встречу ЦСКА — «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи» (1:1).

«Появилась возможность сходить, посмотреть вживую. К сожалению, Смолов был травмирован, не удалось сходить на его матч, хотелось поддержать друга. Мне нравится смотреть любые матчи вживую, особенно когда такая атмосфера — идёт снег, нравится наблюдать, смотреть на реакцию игроков, что они делают в такие моменты. Может, почерпнуть что-то новое. Болел ли за кого-то? Сегодня просто пришёл посмотреть футбол", — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Хозяева открыли счёт на 5-й минуте встречи, забил Арнор Сигурдссон. На 23-й минуте гости сравняли счёт, Никита Бурмистров мощным ударом отправил мяч в девятку.

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