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«Эвертон» прервал серию без побед в АПЛ, на выезде обыграв «Фулхэм»

«Эвертон» прервал серию без побед в АПЛ, на выезде обыграв «Фулхэм»
Футбол / Англия 0

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 1-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. На 15-й минуте ответный гол забил полузащитник «Фулхэма» Бобби Рид. На 29-й минуте Калверт-Льюин оформил дубль. Через 6 минут преимущество гостей укрепил Абдулайе Дукуре. Во втором тайме, на 70-й минуте, полузащитник «Фулхэма» Рубен Лофтус-Чик сократил отставание хозяев.Таким образом, «Эвертон» прервал серию без побед в чемпионате Англии, которая длилась 4 матча.

«Эвертон» набрал 16 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (4) — на 17-м месте.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 3
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Калверт-Льюин – 1'   1:1 Рид – 15'   1:2 Калверт-Льюин – 29'   1:3 Дукуре – 35'   2:3 Лофтус-Чик – 70'
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