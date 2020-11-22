«Эвертон» прервал серию без побед в АПЛ, на выезде обыграв «Фулхэм»

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



На 1-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. На 15-й минуте ответный гол забил полузащитник «Фулхэма» Бобби Рид. На 29-й минуте Калверт-Льюин оформил дубль. Через 6 минут преимущество гостей укрепил Абдулайе Дукуре. Во втором тайме, на 70-й минуте, полузащитник «Фулхэма» Рубен Лофтус-Чик сократил отставание хозяев.Таким образом, «Эвертон» прервал серию без побед в чемпионате Англии, которая длилась 4 матча.



«Эвертон» набрал 16 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (4) — на 17-м месте.