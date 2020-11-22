Калверт-Льюин возглавил гонку бомбардиров АПЛ
Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин оформил дубль в матче 9-го тура Премьер-лиги с лондонским «Фулхэмом».
Благодаря двум голам в сегодняшнем матче 23-летний англичанин обогнал нападающего лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мина (9 голов в 9 матчах) и вышел на 1-е место в списке бомбардиров лиги. На счету Калверт-Льюина 10 голов в 9 матчах английской Премьер-лиги.
В прошлом сезоне Доминик сыграл 36 игр в чемпионате Англии, в которых забил 13 мячей.
Встреча 9-го тура английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Эвертоном» прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
«Эвертон» набрал 16 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (4) — на 17-м месте.
«Эвертон» прервал серию без побед в АПЛ, на выезде обыграв «Фулхэм»
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