Калверт-Льюин возглавил гонку бомбардиров АПЛ

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин оформил дубль в матче 9-го тура Премьер-лиги с лондонским «Фулхэмом».



Благодаря двум голам в сегодняшнем матче 23-летний англичанин обогнал нападающего лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мина (9 голов в 9 матчах) и вышел на 1-е место в списке бомбардиров лиги. На счету Калверт-Льюина 10 голов в 9 матчах английской Премьер-лиги.



В прошлом сезоне Доминик сыграл 36 игр в чемпионате Англии, в которых забил 13 мячей.



Встреча 9-го тура английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Эвертоном» прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



«Эвертон» набрал 16 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (4) — на 17-м месте.

«Эвертон» прервал серию без побед в АПЛ, на выезде обыграв «Фулхэм»