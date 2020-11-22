Голевая феерия — в видеообзоре матча «Фулхэм» — «Эвертон»

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



На 1-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин.

Видео раннего гола «ирисок»:

На 15-й минуте с передачи капитана хозяев Томаса Кейрни ответный гол забил полузащитник «Фулхэма» Бобби Рид.

Видео первого гола «дачников» в сегодняшнем матче:

На 29-й минуте Калверт-Льюин оформил дубль и стал единоличным лидером гонки бомбардиров АПЛ.

Видео второго гола Калверта-Льюина:

Через 6 минут преимущество гостей укрепил Абдулайе Дукуре, который замкнул подачу защитника Люки Диня.

Видео гола смотрите на «Чемпионате»:

Во втором тайме, на 70-й минуте, полузащитник «Фулхэма» Рубен Лофтус-Чик, благодаря рикошету, сократил отставание хозяев и, как оказалось, установил окончательный счёт в матче.

Видео второго гола «Фулхэма»:

Благодаря такому результату «Эвертон» прервал серию без побед в чемпионате Англии, которая длилась 4 матча.



«Ириски» набрали 16 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (4) — на 17-м месте.