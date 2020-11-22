«Манчестер Сити» отказался от планов подписать контракт с Лионелем Месси

«Манчестер Сити» принял решение отказаться от планов приобрести у «Барселоны» нападающего Лионеля Месси.
Как утверждает Sky Sports, руководство «горожан» считает необоснованным платить 33-летнему футболисту столь высокую зарплату. На данный момент Месси до высчета налогов получает € 100 млн.
Ранее появлялась информация, что трансфер может произойти уже в январе 2021 года. «Манчестер Сити» должен был связаться с Месси зимой, так как к тому моменту у аргентинца останется всего полгода до окончания соглашения с «Барселоной», и он сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.
Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.
Аргентинец находится в системе каталонского клуба с 2000 года. В составе «блауграна» он стал 10-кратным чемпионом Испании, а также четырёхкратным победителем Лиги чемпионов.
- 22 ноября 2020
-
17:29
-
17:22
-
17:14
-
17:02
-
16:53
-
16:45
-
16:38
-
16:30
-
16:24
-
16:22
-
16:17
-
16:14
-
16:06
-
15:56
-
15:54
-
15:47
-
15:22
-
15:22
-
15:03
-
15:01
-
14:43
-
14:43
-
14:27
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:58
-
13:45
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:19
-
12:59
-
12:46