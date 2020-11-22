Баста: если судья не профессионал, он просто идёт на хрен

Певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, высказался о судействе в Профессиональной футбольной лиге, где играет его клуб СКА Ростов-на-Дону.
«Самая вонючая история в ПФЛ — судейство в целом. Если судья не профессионал, он на хрен идёт просто. А если он коррупционер, то мы будем поступать с ним… Уверен, что в ПФЛ есть и непрофессионализм, и коррупция. Гонорары судей в ПФЛ 20-30 тыс. рублей? Ну и что? Если судья получает тридцатку, то он может вести себя как мразь? Не нужно тогда быть судьёй», — сказал Баста в видео, выложенном в «твиттере» «Матч ТВ».
Вакуленко стал владельцем ФК СКА Ростов-на-Дону в 2019 году. Певец закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба. С сезона-2019/2020 поддержку клубу оказывают дочерняя компания корпорации Ростех «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области.
- 22 ноября 2020
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