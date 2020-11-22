«Лидс Юнайтед» подписал договор с агентством известного рэпера Jay-Z

Недавно вернувшийся в английскую Премьер-лигу «Лидс Юнайтед» подписал договор с развлекательным агентством известного рэпера Jay-Z.



Как сообщает BBC, партнёрство было открыто в субботу в виде фрески, изображающей полузащитника «Лидса» и сборной Англии Кальвина Филлипса, а также легенд клуба Лукаса Радебе и Альберта Йоханнесона. Эти работы можно увидеть в центре Лидса.

Фото можно увидеть в официальном «твиттере» «Лидс Юнайтед».

«Это действительно впечатляет. Это большой международный бренд, известный во всём мире. Мы хотим расти в США, мы хотим развивать связи в Азии.



Это партнёрство, которое показывает, где „Лидс Юнайтед“ находится сейчас. Такое партнёрство говорит о стремлении клуба продолжать расти во всех отношениях», — цитирует спортивного директора «Лидса» Виктора Орту BBC.

Видео можно увидеть на странице развлекательного агентства в «Твиттере».

Сегодня в матче 9-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» примет лондонский «Арсенал». Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.