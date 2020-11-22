«Рубин» — «Ростов»: в стартовом составе казанцев выйдут два защитника

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 15-го тура РПЛ.

Согласно заявке, в старте казанской команды лишь два защитника — Георгий Зотов и Сильвие Бегич.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Зуев, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильгор.

Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Меркулов, Александров, Иг. Коновалов, Суриков, Климов, Косарев.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Павловец, Алеесами, Байрамян, Ерёменко, Тугарев, Норманн, Хасимото, Полоз.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Глебов, Хаджикадунич, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Сохиев.

Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ростов».