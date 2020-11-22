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В «Интере» прояснили ситуацию с возможным уходом Кристиана Эриксена

В «Интере» прояснили ситуацию с возможным уходом Кристиана Эриксена
Футбол / Италия 0

Исполнительный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию, согласно которой клуб может расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном. Ранее датчанин выражал недовольство нехваткой игровой практики в итальянском клубе.

«Я не думаю, что клубу есть смысл удерживать игрока, если он хочет уйти. Эриксен ведёт себя как профессионал. Конте может использовать его в матчах, футболист делает то, что говорит ему тренер.

Пока Эриксен не делал никаких запросов, но когда придёт нужное время, мы выберем подходящее решение», — цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на DAZN.

Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 27 млн. С тех пор провёл за итальянский клуб 33 встречи во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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