Российского футболиста отстранили от матчей в США из-за отказа преклонить колено

Полузащитник техасского клуба «Остин Боулд» Валерий Сарамутин рассказал, что его отстранили от игры за команду после того, как он отказался встать на одно колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter. По словам футболиста, с ним проводили беседу руководители клуба.

«Я не встал на колени, и у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над поведением.

Президент убеждал: «Пойми, это проявление уважения». А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать», — цитирует Сарамутина «Спорт-экспресс».

25-летний игрок сообщил, что с того инцидента не попадал в заявку команды, а затем через несколько месяцев выходил на поле лишь на замену.

Сарамутин родился в США, но карьеру начинал в России. Он поиграл за московское и петербургское «Динамо», а также выступал за «Велес». В Техас футболист переехал в начале 2019 года.

За юношескую сборную России до 17 лет Сарамутин провёл 10 матчей, забил один гол. На футбольном турнире летней Универсиады 2015 года он провёл все 6 матчей в составе сборной России.