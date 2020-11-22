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Лепс болел за ЦСКА в компании Гинера, Заболотный ломал рекламный щит. Фото с ЦСКА – «Сочи»

ЦСКА — «Сочи» — 1:1
Лепс болел за ЦСКА в компании Гинера, Заболотный ломал рекламный щит. Фото с ЦСКА – «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

22 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Сочи». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Хозяева открыли счёт на 5-й минуте встречи. Никола Влашич выскочил на заброс Игоря Дивеева и прострелил на Фёдора Чалова, форварда опередил защитник, но выбил мяч прямо на Арнора Сигурдссона, который легко этим воспользовался и «расстрелял» Сослана Джанаева из убойной позиции. На 23-й минуте гости сравняли счёт. Оборона ЦСКА провалилась после обычного навеса с фланга, в суматохе мяч достался Никите Бурмистрову, и он мощным ударом в девятку наказал «армейцев».

Через пять минут сочинцы снова смогли забить, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR. Антон Заболотный забрался в офсайд.

ЦСКА набрал 32 очка и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (24) — на 5-м месте.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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