Лепс болел за ЦСКА в компании Гинера, Заболотный ломал рекламный щит. Фото с ЦСКА – «Сочи»

22 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Сочи». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Хозяева открыли счёт на 5-й минуте встречи. Никола Влашич выскочил на заброс Игоря Дивеева и прострелил на Фёдора Чалова, форварда опередил защитник, но выбил мяч прямо на Арнора Сигурдссона, который легко этим воспользовался и «расстрелял» Сослана Джанаева из убойной позиции. На 23-й минуте гости сравняли счёт. Оборона ЦСКА провалилась после обычного навеса с фланга, в суматохе мяч достался Никите Бурмистрову, и он мощным ударом в девятку наказал «армейцев».
Через пять минут сочинцы снова смогли забить, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR. Антон Заболотный забрался в офсайд.
ЦСКА набрал 32 очка и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (24) — на 5-м месте.
Лучшие фото с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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