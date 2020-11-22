АЕК Карреры разгромил «Лариссу». Афинцы отстают от «Олимпиакоса» на 3 очка

В матче 9-го тура чемпионата Греции афинский АЕК переиграл «Лариссу». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Камарас» в Афинах и завершилась со счётом 4:1.

Счёт на 55-й минуте встречи открыл Теодосис Махерас. Радомир Милосавлевич восстановил равновесие, однако Карим Ансарифард вывел АЕК вперёд. Ещё два гола забили Андре Симоеш и Константинос Галанопулос. Три голевые передачи отдал полузащитник Петрос Манталос.

АЕК в 7 турах чемпионата Греции набрал 16 очков. Афинская команда отстаёт от «Олимпиакоса» на 3 очка.

В прошлом сезоне АЕК, набрав 69 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Чемпионом стал «Олимпиакос» (91), второе место занял ПАОК (73).

Напомним, что АЕК возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.