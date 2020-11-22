АЕК Карреры разгромил «Лариссу». Афинцы отстают от «Олимпиакоса» на 3 очка

В матче 9-го тура чемпионата Греции афинский АЕК переиграл «Лариссу». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Камарас» в Афинах и завершилась со счётом 4:1.
Счёт на 55-й минуте встречи открыл Теодосис Махерас. Радомир Милосавлевич восстановил равновесие, однако Карим Ансарифард вывел АЕК вперёд. Ещё два гола забили Андре Симоеш и Константинос Галанопулос. Три голевые передачи отдал полузащитник Петрос Манталос.
АЕК в 7 турах чемпионата Греции набрал 16 очков. Афинская команда отстаёт от «Олимпиакоса» на 3 очка.
В прошлом сезоне АЕК, набрав 69 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Чемпионом стал «Олимпиакос» (91), второе место занял ПАОК (73).
Напомним, что АЕК возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.
- 22 ноября 2020
-
19:02
-
18:55
-
18:49
-
18:45
-
18:43
-
18:27
-
18:16
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
17:47
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:29
-
17:22
-
17:14
-
17:02
-
16:53
-
16:45
-
16:38
-
16:30
-
16:24
-
16:22
-
16:17
-
16:14
-
16:06
-
15:56
-
15:54
-
15:47
-
15:22
-
15:22
-
15:03
-
15:01
-
14:43