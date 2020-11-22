«Эйбар» и «Хетафе» разделили очки в матче Примеры

В Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» завершился матч 10-го тура испанской Примеры. «Эйбар» на своём поле сыграл вничью с «Хетафе», командам так и не удалось забить в этой встрече, она закончилась со счётом 0:0.
Хозяева владели преимуществом, но так и не смогли конвертировать его в забитые мячи. А в концовке баски ещё и остались в меньшинстве. На 88-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Кике.
«Эйбар» не побеждает уже в трёх последних матчах. Клуб из страны басков набрал 10 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» не может выиграть уже в четырёх последних матчах. Команда занимает 9-е место, набрав 12 очков.
В следующем туре Примеры «Хетафе» будет принимать «Атлетик», а «Эйбар» отправится в гости к «Бетису».
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