«Вест Хэм» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на 8-е место в АПЛ

Завершился очередной матч 9-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Брэммел Лэйн» в городе Шеффилд встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 56-й минуте забил нападающий гостей Себастьен Аллер. «Молотобойцы» подкараулили неудачный вынос вратаря хозяев Арона Ремсдейла и провели быструю атаку по центру — испанскому полузащитнику Пабло Форнальсу помешали пробить из-за дуги, но мяч отскочил к Аллеру, который в касание мощно зарядил в верхний угол ворот.
Это второй гол 26-летнего француза в нынешнем сезоне АПЛ.
Подопечные Дэвида Мойеса набрали 14 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (1) — на последнем, 20-м месте.
- 22 ноября 2020
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