Дубль Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Парму»
В Риме завершился матч 8-го тура Серии А. «Рома» на своём поле разгромила «Парму» со счётом 3:0.
На 28-й минуте Борха Майораль открыл счёт в матче. Ещё через четыре минуты отличился Генрих Мхитарян. А уже в концовке первого тайма армянский полузащитник оформил дубль и установил окончательный счёт. «Парме» так и не удалось отыграть хотя бы один мяч.
«Рома» одержала третью победу подряд в Серии А. Римляне набрали 17 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Серии А. В текущем сезоне команда потерпела лишь одно поражение, и то оно было техническим.
«Парма» набрала шесть очков и расположилась на 16-м месте в турнирной таблице Серии А. В следующем туре «Рома» сыграет в гостях с «Наполи», а «Парма» встретится с «Дженоа».
Италия - Серия А. 8-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 0
Парма
Парма
1:0 Майораль – 28' 2:0 Мхитарян – 32' 3:0 Мхитарян – 40'
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