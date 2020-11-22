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Дубль Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Парму»

Дубль Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Парму»
Футбол / Италия 0

В Риме завершился матч 8-го тура Серии А. «Рома» на своём поле разгромила «Парму» со счётом 3:0.
На 28-й минуте Борха Майораль открыл счёт в матче. Ещё через четыре минуты отличился Генрих Мхитарян. А уже в концовке первого тайма армянский полузащитник оформил дубль и установил окончательный счёт. «Парме» так и не удалось отыграть хотя бы один мяч.

«Рома» одержала третью победу подряд в Серии А. Римляне набрали 17 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Серии А. В текущем сезоне команда потерпела лишь одно поражение, и то оно было техническим.

«Парма» набрала шесть очков и расположилась на 16-м месте в турнирной таблице Серии А. В следующем туре «Рома» сыграет в гостях с «Наполи», а «Парма» встретится с «Дженоа».

Италия - Серия А. 8-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 0
Парма
Парма
1:0 Майораль – 28'   2:0 Мхитарян – 32'   3:0 Мхитарян – 40'
Италия - Серия А. 8-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 2
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Бога – 42'   0:2 Берарди – 75'
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