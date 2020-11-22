Анчелотти: главная задача на сегодня — победа. Мы её выполнили

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (3:2).
«Нам было очень важно сегодня победить, чтобы прервать нашу безвыигрышную серию.
Было видно, что мои футболисты подустали во втором тайме. Лидеры команды устали, и мне пришлось заменами вмешиваться в матч, чтобы на поле находилось большее количество свежих игроков. От этого мы немного потеряли в качестве, и в результате нам пришлось отбиваться в концовке встречи. В конце концов всё прошло хорошо.
Алекс Айуоби сыграл сегодня на хорошем уровне. Я очень рад за него. В таком сезоне важно иметь достаточное количество высококлассных исполнителей, чтобы бороться за высокие места в таблице.
Мы должны улучшить игру в обороне. Сегодня моя команда была не так компактна и играла далеко от пределов чужой штрафной. У нас есть время на этой неделе, чтобы поработать над этим”, — цитирует итальянца Football 365.
Благодаря такому результату «Эвертон» прервал серию без побед в чемпионате Англии, которая длилась 4 матча. «Ириски» набрали 16 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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