Лебёф: «МЮ» не будет бороться за первое место, играя так же, как с «Вест Бромвичем»

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебёф высказался об игре «Манчестер Юнайтед» после матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в 9-м туре АПЛ.
«Слабо, очень слабо. Так не должна играть команда, ставящая перед собой самые высокие задачи.
Я волнуюсь за Антони Марсьяля. Он невероятный игрок. Однако он в порядке, только когда уверен в себе. Марсьяль не реализовал три голевых момента, играя за сборную Франции в матче Лиги наций с Португалией. Также он не забил и в ворота «Вест Бромвича», хотя у него был стопроцентный момент. Для футболиста мирового уровня это был простой эпизод. Антони должен быть убийцей на поле.
Никто из «МЮ» не порадовал меня своей игрой. То, что я видел, – это слабое выступление всей команды. Даже «Вест Бромвич» могли забить дважды.
Эта команда не будет бороться за первое место, если так играет с командами типа «Вест Бромвич Альбион». Они должны играть лучше — это же «Манчестер Юнайтед», – цитирует чемпиона мира — 1998 года Goal.com.
Манкунианцы набрали 13 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ.
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