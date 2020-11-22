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Лебёф: «МЮ» не будет бороться за первое место, играя так же, как с «Вест Бромвичем»

Лебёф: «МЮ» не будет бороться за первое место, играя так же, как с «Вест Бромвичем»
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебёф высказался об игре «Манчестер Юнайтед» после матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в 9-м туре АПЛ.

«Слабо, очень слабо. Так не должна играть команда, ставящая перед собой самые высокие задачи.

Я волнуюсь за Антони Марсьяля. Он невероятный игрок. Однако он в порядке, только когда уверен в себе. Марсьяль не реализовал три голевых момента, играя за сборную Франции в матче Лиги наций с Португалией. Также он не забил и в ворота «Вест Бромвича», хотя у него был стопроцентный момент. Для футболиста мирового уровня это был простой эпизод. Антони должен быть убийцей на поле.

Никто из «МЮ» не порадовал меня своей игрой. То, что я видел, – это слабое выступление всей команды. Даже «Вест Бромвич» могли забить дважды.

Эта команда не будет бороться за первое место, если так играет с командами типа «Вест Бромвич Альбион». Они должны играть лучше — это же «Манчестер Юнайтед», – цитирует чемпиона мира — 1998 года Goal.com.

Манкунианцы набрали 13 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

Трудовая победа «Манчестер Юнайтед» над аутсайдером АПЛ в видеообзоре матча 9-го тура
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