Дзагоев, Карпов, Васин и Кучаев сдали сомнительные тесты на коронавирус

Сразу четыре футболиста ЦСКА могут пропустить следующий матч команды. У Алана Дзагоева, Константина Кучаева, Виктора Васина и Вадима Карпова подозревают заражение коронавирусом, сообщает Metaratings.

По данным источника, футболисты прошли тесты на коронавирус перед матчем 15-го тура РПЛ с «Сочи». Результаты тестов были сомнительными.

По этой причине футболисты пропустили матч с «Сочи». Теперь им предстоит пройти повторное тестирование. После этого станет известно, смогут ли они принять участие в следующих матчах. В настоящее время все четверо изолированы.

Матч ЦСКА — «Сочи» завершился со счётом 1:1. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. 26 ноября «армейцы» проведут матча 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом».