Дзагоев, Карпов, Васин и Кучаев сдали сомнительные тесты на коронавирус
Сразу четыре футболиста ЦСКА могут пропустить следующий матч команды. У Алана Дзагоева, Константина Кучаева, Виктора Васина и Вадима Карпова подозревают заражение коронавирусом, сообщает Metaratings.
По данным источника, футболисты прошли тесты на коронавирус перед матчем 15-го тура РПЛ с «Сочи». Результаты тестов были сомнительными.
По этой причине футболисты пропустили матч с «Сочи». Теперь им предстоит пройти повторное тестирование. После этого станет известно, смогут ли они принять участие в следующих матчах. В настоящее время все четверо изолированы.
Матч ЦСКА — «Сочи» завершился со счётом 1:1. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. 26 ноября «армейцы» проведут матча 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом».
ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» и остался единоличным лидером РПЛ
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