Отменённый после VAR гол «Сочи» — в видеообзоре матча с ЦСКА

Сегодня, 22 ноября, состоялся матч ЦСКА — «Сочи». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась вничью — 1:1.



Хозяева открыли счёт на 5-й минуте встречи. Никола Влашич выскочил на заброс Игоря Дивеева и прострелил на Фёдора Чалова, форварда опередил защитник, но выбил мяч прямо на Арнора Сигурдссона, который легко этим воспользовался и «расстрелял» Сослана Джанаева из убойной позиции. На 23-й минуте гости сравняли счёт. Оборона ЦСКА провалилась после обычного навеса с фланга, в суматохе мяч достался Никите Бурмистрову, и он мощным ударом в девятку наказал «армейцев».



Через пять минут сочинцы снова смогли забить, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR. Антон Заболотный забрался в офсайд.

ЦСКА набрал 32 очка и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (24) — на 5-м месте.