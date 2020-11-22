Фирмино: Жота — прекрасный футболист. У меня нет личного противостояния с ним

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино высказался об отношениях с новичком красных Диогу Жота.
«У «Ливерпуля» отличный состав, так что завоевать место в старте нелегко. Я уже привык к этому. Жота – прекрасный футболист, и для меня он ещё один хороший партнёр по команде. Мы усердно тренируемся всю неделю, а затем главный тренер решает, кто выйдет в стартовом составе, а кто останется на скамейке запасных. У меня с ним нет никакого личного противостояния.
Атакующая линия «Ливерпуля» великолепна. Её можно сравнить с лучшими командами в мире. В этом году наша атака стала ещё лучше. И я говорю это не на эмоциях, а просто смотря на статистику. Что касается меня, то я усердно тренируюсь и делаю на поле то, о чём меня просит Юрген Клопп», – цитирует 29-летнего бразильца Liverpool Echo.
Сегодня, 22 ноября, в матче 9-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Лестер Сити» — лидера турнирной таблицы. Начало встречи — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
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