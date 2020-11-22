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Сигурдссон: в Лиге Европы хотим показать, что ЦСКА сильная команда, способная побеждать

Сигурдссон: в Лиге Европы хотим показать, что ЦСКА сильная команда, способная побеждать
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом».

«Мы все хотим выиграть, конечно, сейчас нужно готовиться к матчу. Нужно восстанавливаться, не так много времени осталось. Мы хотим скорее вернуться на поле и показать, что мы сильная команда, способная побеждать», — сказал Сигурдссон в интервью пресс-службе ЦСКА.

ЦСКА сыграет дома с «Фейеноордом» 26 ноября. После трёх туров ЦСКА занимает последнее место в группе, набрав 2 очка.

Сегодня, 22 ноября, состоялся матч ЦСКА — «Сочи». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась вничью — 1:1. ЦСКА набрал 32 очка и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (24) — на 5-м месте.

Отменённый после VAR гол «Сочи» — в видеообзоре матча с ЦСКА
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