«Реал Сосьедад» одержал шестую победу подряд и упрочил лидерство в Примере

В Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» состоялся очередной матч 10-го тура испанской Примеры. «Кадис» на своём поле уступил «Реалу Сосьедад» со счётом 0:1.
Гости, несмотря на солидное преимущество, сумели открыть счёт лишь в середине второго тайма, автором гола стал Александер Исак. Хозяевам так и не удалось отыграться. За весь матч они не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.
«Реал Сосьедад» продлил выигрышную серию. Баски одержали уже шестую победу подряд. Они набрали 23 очка и остались единоличными лидерами Примеры. При этом по потерянным очкам «Реал Сосьедад» уступает «Атлетико». Мадридцы набрали 20 очков, но провели на два матча меньше, чем конкурент.
«Кадис» в 10 турах набрал 14 очков. Новичок Примеры занимает шестое место в турнирной таблице.
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