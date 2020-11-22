Дубль Байрамяна принёс «Ростову» победу над «Рубином»

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0.
На 55-й минуте счёт открыл полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Глебов протолкнул мяч в штрафную на Байрамяна, и тот пробил точно в ближний верхний угол ворот. На 76-й минуте Байрамян оформил дубль. Пас Альмквиста в штрафную получился на грани с офсайдом, Байрамян использовал провал центра обороны «Рубина», аккуратно отправив мяч в уголок ворот. Судья сначала отменил взятие ворот, однако после VAR гол был засчитан.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Ассистировали ему Александр Богданов (Верея) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
Казанский «Рубин» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (26) поднялся на пятое место.
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