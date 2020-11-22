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Дубль Байрамяна принёс «Ростову» победу над «Рубином»

Дубль Байрамяна принёс «Ростову» победу над «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0.

На 55-й минуте счёт открыл полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Глебов протолкнул мяч в штрафную на Байрамяна, и тот пробил точно в ближний верхний угол ворот. На 76-й минуте Байрамян оформил дубль. Пас Альмквиста в штрафную получился на грани с офсайдом, Байрамян использовал провал центра обороны «Рубина», аккуратно отправив мяч в уголок ворот. Судья сначала отменил взятие ворот, однако после VAR гол был засчитан.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Ассистировали ему Александр Богданов (Верея) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

Казанский «Рубин» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (26) поднялся на пятое место.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Байрамян – 55'   0:2 Байрамян – 76'
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