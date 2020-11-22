Александр Хацкевич: сыграли на ноль — уже хорошо, набрали первое очко дома

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ с «Уралом», который завершился со счётом 0:0.

«Конечно, дома хочется брать максимум очков. На ноль сыграли — уже хорошо. В первом тайме были моменты, во втором уже не хватило атакующего потенциала. Надо что-то менять, решили поменять наше расположение.

Это было наше решение. Сегодня мы набрали первое очко дома, значит, всё пошло на пользу», — сказал Хацкевич в эфире «Матч Премьер».

«Ротор» набрал восемь очков, клуб из Волгограда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (16) находится на 11-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Урал» будет принимать «Сочи», а «Ротор» отправится в гости к московскому «Спартаку».