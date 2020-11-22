Александр Хацкевич: сыграли на ноль — уже хорошо, набрали первое очко дома
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ с «Уралом», который завершился со счётом 0:0.
«Конечно, дома хочется брать максимум очков. На ноль сыграли — уже хорошо. В первом тайме были моменты, во втором уже не хватило атакующего потенциала. Надо что-то менять, решили поменять наше расположение.
Это было наше решение. Сегодня мы набрали первое очко дома, значит, всё пошло на пользу», — сказал Хацкевич в эфире «Матч Премьер».
«Ротор» набрал восемь очков, клуб из Волгограда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (16) находится на 11-м месте в турнирной таблице.
В следующем туре «Урал» будет принимать «Сочи», а «Ротор» отправится в гости к московскому «Спартаку».
«Ротор» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Рекомендуем вам
- 22 ноября 2020
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:39
-
21:28
-
21:25
-
21:23
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:33
-
20:19
-
20:18
-
20:09
-
19:58
-
19:57
-
19:45
-
19:36
-
19:24
-
19:24
-
19:20
-
19:09
-
19:05
-
19:02
-
18:55
-
18:49
-
18:45
-
18:43
-
18:27
-
18:16
-
18:10
-
18:09
-
18:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам