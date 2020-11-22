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Уткин: максимально органично и незаменимо Кокорин смотрелся только в тюрьме

Уткин: максимально органично и незаменимо Кокорин смотрелся только в тюрьме
Футбол / РПЛ 0

Популярный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением об игре форварда «Спартака» Александра Кокорина. Уткин дал понять, что игра Кокорина его совершенно не впечатляет.

«Максимально органично и более-менее незаменимо Кокорин смотрелся только в тюрьме. Он вызывал сочувствие. Он был вполне положительным персонажем, он был незаменим. А сейчас непонятно, выходит он на поле или нет, он незаметен», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

В 15-м туре РПЛ «Спартак» сыграл с «Динамо» вничью, встреча закончилась со счётом 1:1. Красно-белые не смогли победить уже в трёх последних матчах.

Кокорин перешёл в «Спартак» перед началом сезона на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Зенит», с которым у него истёк контракт.

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