Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фабиньо, Робертсон и Матип в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Лестером»

Фабиньо, Робертсон и Матип в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Лестером»
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Лестер Сити» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало матча — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Матип, Фабиньо, Милнер, Кейта, Вейналдум, Джонс, Мане, Фирмино, Жота.

Запасные: Адриан, Уильямс, Филлипс, Цимикас, Кларксон, Минамино, Ориги.

«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Джастин, Фукс, Эванс, Барнс, Олбрайтон, Менди, Тилеманс, Мэддисон, Варди.

Запасные: Уорд, Морган, Томас, Чодури, Прает, Ундер, Ихеаначо.

Защитник Жоэль Матип и полузащитник Фабиньо залечили травмы и готовы помочь мерсисайдцам в сегодняшнем матче. Из-за повреждения защитник Эндрю Робертсон пропустил матч Лиги наций УЕФА Шотландия — Словакия, прошедший 15 ноября, однако это не помешало ему принять участие в сегодняшней игре.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 17 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» (18) — на 3-м месте.

Кто сломается теперь? У «Ливерпуля» эпидемия травм, но Клопп не останется без трофеев
Почти весь состав в лазарете не помеха мерсисайдцам.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020