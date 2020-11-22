Фабиньо, Робертсон и Матип в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Лестером»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Лестер Сити» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало матча — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Матип, Фабиньо, Милнер, Кейта, Вейналдум, Джонс, Мане, Фирмино, Жота.
Запасные: Адриан, Уильямс, Филлипс, Цимикас, Кларксон, Минамино, Ориги.
«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Джастин, Фукс, Эванс, Барнс, Олбрайтон, Менди, Тилеманс, Мэддисон, Варди.
Запасные: Уорд, Морган, Томас, Чодури, Прает, Ундер, Ихеаначо.
Защитник Жоэль Матип и полузащитник Фабиньо залечили травмы и готовы помочь мерсисайдцам в сегодняшнем матче. Из-за повреждения защитник Эндрю Робертсон пропустил матч Лиги наций УЕФА Шотландия — Словакия, прошедший 15 ноября, однако это не помешало ему принять участие в сегодняшней игре.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 17 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» (18) — на 3-м месте.
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