Бьельса: мы разочарованы тем, что не смогли в большинстве выиграть у «Арсенала»

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал игру своей команды в матче с лондонским «Арсеналом» (0:0).



«Мы разочарованы тем, что не смогли выиграть этот матч. Мы пытались разными способами создать опасность у чужих ворот: через фланги, совершая удары с дальних дистанций, а также играя в комбинационную игру. Этими тремя способами мы смогли создать опасность, но не смогли забить хотя бы один гол.



Рафинья показал хорошую игру. Но он способен на большее. Бразилец внёс свой вклад в то, чтобы помочь команде играть в атаке.



Я рад, что Калвин Филлипс восстановился после травмы. В первом тайме он был очень важен, так как должен был помогать нам защищаться. Во втором он хорошо перестроился и уже руководил атаками», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.



Подопечные Марсело Бьельсы набрали 11 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Арсенал» в меньшинстве отстоял ничью в матче с «Лидсом»