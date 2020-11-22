Бьельса: мы разочарованы тем, что не смогли в большинстве выиграть у «Арсенала»

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал игру своей команды в матче с лондонским «Арсеналом» (0:0).
«Мы разочарованы тем, что не смогли выиграть этот матч. Мы пытались разными способами создать опасность у чужих ворот: через фланги, совершая удары с дальних дистанций, а также играя в комбинационную игру. Этими тремя способами мы смогли создать опасность, но не смогли забить хотя бы один гол.
Рафинья показал хорошую игру. Но он способен на большее. Бразилец внёс свой вклад в то, чтобы помочь команде играть в атаке.
Я рад, что Калвин Филлипс восстановился после травмы. В первом тайме он был очень важен, так как должен был помогать нам защищаться. Во втором он хорошо перестроился и уже руководил атаками», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 11 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
- 22 ноября 2020
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