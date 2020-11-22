Артета: я доволен игрой команды после удаления Пепе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 9-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (0:0).
«Учитывая, как рано мы остались вдесятером, мы должны принять этот результат. Мне никогда не нравились нерезультативные матчи, но в данных обстоятельствах я доволен.
Первый тайм был равным. Вначале мы владели преимуществом, но потом наша игра немного сломалась — мы начали отдавать мяч, и это привело к тому, что у них появилось пространство для созидания. Во втором тайме нужно было хорошо защищаться, сохранять терпение и использовать скоростные данные наших игроков.
У Букайо Саки был хороший шанс забить в меньшинстве. Я думаю, что вратарь соперника совершил хорошее спасение.
Реальность такова, что они много угрожали нашим воротам, и в некоторых случаях нам повезло. Мне очень понравилась игра команды, когда Пепе был уже удалён», — цитирует испанца BBC.
«Канониры» набрали 13 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.
- 22 ноября 2020
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:17
-
22:59
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:20
-
22:18
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:39
-
21:28
-
21:25
-
21:23
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:33
-
20:19
-
20:18
-
20:09
-
19:58
-
19:57
-
19:45
-
19:36
-
19:24