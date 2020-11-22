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Артета: я доволен игрой команды после удаления Пепе

Артета: я доволен игрой команды после удаления Пепе
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 9-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (0:0).

«Учитывая, как рано мы остались вдесятером, мы должны принять этот результат. Мне никогда не нравились нерезультативные матчи, но в данных обстоятельствах я доволен.

Первый тайм был равным. Вначале мы владели преимуществом, но потом наша игра немного сломалась — мы начали отдавать мяч, и это привело к тому, что у них появилось пространство для созидания. Во втором тайме нужно было хорошо защищаться, сохранять терпение и использовать скоростные данные наших игроков.

У Букайо Саки был хороший шанс забить в меньшинстве. Я думаю, что вратарь соперника совершил хорошее спасение.

Реальность такова, что они много угрожали нашим воротам, и в некоторых случаях нам повезло. Мне очень понравилась игра команды, когда Пепе был уже удалён», — цитирует испанца BBC.

«Канониры» набрали 13 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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